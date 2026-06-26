Новый складской комплекс в Дмитрове создаст 400 рабочих мест к 2028 году

Высокотехнологичный производственно-складской комплекс компании «Мостарстрой» построят в деревне Зараменье под Дмитровом. В проект инвестируют более миллиарда рублей. Там создадут 400 рабочих мест.

Как рассказали в региональном стройнадзоре, инспекторы оценили готовность работ в 40%. Каркас здания уже возвели, сейчас специалисты обустраивают полы и покрытия.

В состав проекта войдет крупный многофункциональный склад с современной техникой для автоматизированного учета и отработки грузов. Его площадь превысит 29 тысяч квадратных метров.

«В двух зонах многофункционального склада организуют специализированные участки для размещения различного оборудования, включая систему стеллажей и подъемников, необходимых для эффективного функционирования предприятий», — рассказали в ведомстве.

Работы начались в августе прошлого года. Запустить комплекс планируют летом 2028-го.