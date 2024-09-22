Новый складской комплекс построят в Котельниках к концу 2024 года

По приглашению замдиректора «Терминала Березовый» Сергея Третьяка на стройплощадке нового склада побывал временно исполняющий обязанности главы городского округа Котельники Михаил Соболев. Объект запустят в эксплуатацию к декабрю.

Временно исполняющий обязанности главы городского округа Котельники Михаил Соболев посетил бизнес-центр «Терминал Березовый», расположенный в центре города. Здание возвели на территории муниципалитета в 2006 году. Помещения бизнес-центра арендуют торговые, консалтинговые и транспортные организации. Рядом с ним в прошлом году запланировали возведение нового складского комплекса.

Строительные работы завершат к концу декабря. Комплекс вместит в себя современные складские помещения и большую парковку для автотранспорта.

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