Новый складской комплекс построят в Домодедове к концу года

Складской комплекс из двух зданий строят в промышленной зоне «Житнево» в Домодедове. Готовность объекта превысила 30%, окончание работ запланировано на конец года.

Инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья проверили ход выполнения работ. Комплекс возводит компания «Инстоун девелопмент», проект сопровождает Центр содействия строительству.

На объекте завершились разработка грунта и устройство фундаментов. Продолжается монтаж сборных железобетонных колонн, балок перекрытий административно-бытового корпуса и металлических форм кровли. Ведутся работы по устройству наружных инженерных сетей.

В состав комплекса войдут два здания, а также насосная станция пожаротушения с резервуарами.

Завершить строительство планируется в конце года. Площади будут сдавать в аренду для хранения товаров и размещения производственных линий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Ленинском округе построят индустриальный парк по договору на ПМЭФ. Он поможет вывести процесс импортозамещения на новый уровень и будет способствовать развитию экономики региона.

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