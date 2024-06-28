Новый скейт-парк откроют в Балашихе к осени

В парке на улице Заречной в Балашихе приступили ко второму этапу благоустройства. По просьбам жителей в этом году обустроят большой памп-трек и скейт-парк.

В парке появится многофункциональная зона, которая включает амфитеатр для наблюдения за райдерами и отдыха гостей. Его площадь составит 130 квадратных метров. Кроме того, оборудуют зону отдыха, установят теннисные столы, новое освещение и пешеходные дорожки, соединенные с существующей сетью тропинок.

Глава городского округа Максим Сидоркин отметил, что в ответ на многочисленные запросы жителей, в этом году будет обустроен большой памп-трек площадью 800 квадратных метров и скейт-парк.

Напомним, что парковая зона на Заречной улице вдоль реки Пехорки создана в 2019 году. Здесь установлены элементы благоустройства в морском стиле, лавочки, детские и спортивные площадки.

Завершение работ по благоустройству нового парка запланировано на четвертый квартал 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парка Мира в Коломне. По его словам, завершить работы планируют к августу.

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