Новый сезон Студенческой хоккейной лиги открыли в Серпухове

Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов

На ледовой арене поселка Пограничный городского округа Серпухов состоялось открытие нового сезона Студенческой хоккейной лиги. Команда Губернского колледжа «Пеликан» обыграла соперников, представлявших филиал Российского государственного социального университета в Клину, со счетом 15:0.

Этот матч стал первым в состязаниях Студенческой хоккейной лиги, которые объединят команды из разных уголков Московской области и отдаленных регионов. Такие соревнования — это важная платформа для развития молодежного спорта и укрепления командного духа.

В составе команды Губернского колледжа «Пеликаны» на лед вышли 34 человека. Ребята на протяжении трех месяцев готовилась к играм нового сезона. В прошлом году хоккеисты завоевали бронзовые медали, а в этом настроены исключительно на победу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее, так как новые физкультурно-оздоровительные центры откроются в регионе.

