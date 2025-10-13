Новый сезон Студенческой хоккейной лиги открыли в Серпухове

На ледовой арене поселка Пограничный городского округа Серпухов состоялось открытие нового сезона Студенческой хоккейной лиги. Команда Губернского колледжа «Пеликан» обыграла соперников, представлявших филиал Российского государственного социального университета в Клину, со счетом 15:0.

Этот матч стал первым в состязаниях Студенческой хоккейной лиги, которые объединят команды из разных уголков Московской области и отдаленных регионов. Такие соревнования — это важная платформа для развития молодежного спорта и укрепления командного духа.

В составе команды Губернского колледжа «Пеликаны» на лед вышли 34 человека. Ребята на протяжении трех месяцев готовилась к играм нового сезона. В прошлом году хоккеисты завоевали бронзовые медали, а в этом настроены исключительно на победу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее, так как новые физкультурно-оздоровительные центры откроются в регионе.