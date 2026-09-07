Новый сезон Школьной лиги открыли в Люберцах

В Люберцах состоялась торжественная церемония открытия нового сезона Школьной лиги 2026/2027 годов. Символический огонь зажгли глава округа Владимир Волков, депутаты Госдумы — чемпион мира по боксу Николай Валуев и Роман Терюшков, а также триумфаторы прошлого сезона по баскетболу 3×3.

Масштабный спортивный проект реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. В этом сезоне организаторы подготовили обновленную программу: помимо традиционных дисциплин — волейбола, футзала, шахмат и баскетбола 3×3 — в соревнования впервые включены турниры по настольному теннису и киберспорту. Всего за звание сильнейших будут бороться 27 люберецких школ.

«Школьная лига — возможность для тысяч мальчишек и девчонок найти себя в спорте, научиться работать в команде и, конечно, выбрать здоровый, активный образ жизни. Желаю ребятам яркого сезона и честной борьбы. И, конечно, победы!» — сказал Владимир Волков.