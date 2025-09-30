Новый сезон «Школьной лиги» откроют в Коломне 1 октября

Торжественное открытие нового сезона «Школьной лиги» состоится 1 октября в спортивном комплексе имени Алексея Гринина в Озерах городского округа Коломна. В этом году за кубок сразятся 16 учебных заведений.

В программе церемонии открытия — парад школ участниц, жеребьевка команд с участием победителя шоу «Титаны» на ТНТ Николая Бобылева и победителя шоу «Супер Ниндзя. Дети» на СТС Филиппа Молякова. Помимо этого, состоится товарищеский матч по футзалу между командами Озер и Коломны.

Отметим, что проект «Школьная лига», в рамках которого проводят турниры по четырем видам спорта — шахматы, волейбол, баскетбол 3×3 и футзал, стартовал в Подмосковье в октябре 2024 года.

В первом сезоне проекта в Коломне и Озерах состоялось 28 игр по футзалу, 50 матчей по баскетболу, 24 встречи по шахматам и 48 встреч по волейболу, провели матчи звезд по баскетболу и турнир по волейболу «Родители-дети». Помимо этого, прошел мастер-класс с двукратным чемпионом России по баскетболу, обладателем Кубка России, победителем Лиги ФИБА Европы, участником Олимпийских игр Виктором Кейру.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее, так как новые физкультурно-оздоровительные центры откроют в регионе.