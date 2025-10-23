Новый сезон Школьной лиги начался в Балашихе

В Ледовом дворце имени Ляпкина состоялась торжественная церемония жеребьевки нового сезона Балашихинской школьной лиги 2025/2026. В мероприятии приняли участие глава округа Сергей Юров, трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Александра Пацкевич, музыкант и продюсер Алексей Жуков, а также педагог и руководитель методического объединения Екатерина Буханцева.

Церемония началась с пресс-конференции, на которой школьники имели возможность задать вопросы гостям и организаторам.

«Балашихинская школьная лига растет и развивается, появляются новые направления, но главное остается неизменным: ее будущее зависит от самих участников. Хочу поблагодарить всех ребят за прошлый сезон — он был по-настоящему ярким. Уверен, новый год принесет еще больше побед и достижений», — отметил Сергей Юров.

В новом сезоне в программе БШЛ заявлено 13 направлений и 18 дисциплин, в которых смогут проявить себя более 10 тысяч школьников. В дополнение к традиционным видам спорта в лигу включены новые форматы — фиджитал-спорт, инженерный триатлон, дебаты и направление «Голос». Особое внимание уделено вовлечению родителей — для них организованы семейные дисциплины, в том числе эстафеты, легкая атлетика, лыжные гонки и плавание.

Одним из самых ожидаемых новшеств сезона станет направление фиджитал, сочетающее цифровые и физические элементы. В первом этапе школьники будут соревноваться онлайн в автогонках, гонках дронов и кибердисциплинах Dota 2 и CS 2 — последние были выбраны по итогам голосования самих участников. В дальнейшем соревнования усложнятся: появятся интерактивные этапы и офлайн-соревнования с управлением реальными дронами и моделями через симуляторы. Для этого в Ледовом дворце планируется создать специализированный центр подготовки.

Кроме того, в программу сезона войдут соревнования по лазертагу и сдача нормативов ГТО, старт которых запланирован на декабрь 2025 года.

Балашиха стала пилотной площадкой проведения лиги в 2023 году. Сегодня Единая школьная лига объединяет более 13 городов Московской области и реализуется по поручению губернатора Андрея Воробьева с целью привлечения учащихся к регулярным занятиям спортом, формированию здорового образа жизни и развитию командного духа среди молодежи.