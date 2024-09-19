Новый сезон олимпиады о музеях и парках стартовал в Мытищах

Историко-художественный музей в Мытищах открыл новый сезон олимпиад «Музеи. Парки. Усадьбы». Принять участие можно до 31 марта 2025 года.

Четвертый год подряд Историко-художественный музей в Мытищах предоставляет площадку для проведения олимпиад по историческим местам Подмосковья. Этот проект помогает школьникам проверить свои знания об истории региона, узнать что-то новое о своем городе и соседних округах.

Перед участием нужно зарегистрироваться на сайте, использовать полученный код, чтобы пройти вводный тур.

Бланки с поросами очного тура выдают сотрудники музея. Общий зачет состоит из посещения трех музеев и одного парка или усадьбы, участвующих в проекте. Чтобы победить в олимпиаде, нужно набрать 400 баллов, призером — 300. Результаты Подмосковной олимпиады объявят в начале лета следующего года.

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