Новый сезон областного проекта «Театральный поединок» начался в Подмосковье

В Московской области стартовал новый сезон областного проекта «Театральный поединок». Его автор и руководитель Максим Драченин в интервью ведущей 360.ru Ольге Лисаковой рассказал о пользе выступлений для школьников и педагогов.

Прием заявок на участие в «Театральном поединке» и проекте школьной лиги начался 20 января. Мероприятия поддерживают Министерство культуры и туризма Московской области и Министерство образования Подмосковья. Принять в них участие может любой желающий абсолютно бесплатно.

«Наш проект стал, чем я особенно горжусь, импульсом для саморазвития», — отметил Драченин.

По его словам, театр помогает детям самовыражаться, выходить за рамки обычной жизни, развивать творческие и коммуникативные навыки. Для педагогов при поддержке Театрального института имени Бориса Щукина создали образовательную программу. На мастер-классах им, в частности, рассказывают, как привлечь финансирование для приобретения костюмов и других атрибутов спектаклей.

«Должен отметить, что в Московской области школьные театры максимально и активно поддерживаются», — уточнил автор проекта.

Он добавил, что многие школьные театры по оснащению не уступают дворцам культуры, где выступают звезды.

Стартовавший в Подмосковье проект сейчас активно развивается на Камчатке и в Крыму.