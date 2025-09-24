Новый сезон Единой школьной лиги Подмосковья начнется в Химках 30 сентября

Жеребьевка участников пройдет 25 сентября в пресс-центре «Арена Химки». Также будут определены составы групп и расписание матчей.

Участники школьной лиги будут состязаться в четырех спортивных дисциплинах: футзале, волейболе, баскетболе 3×3 и шахматах. Школьников ждет не только захватывающая борьба, но и мастер-классы от известных спортсменов России. В команду тренеров вошли знаменитые баскетболисты клуба «Химки».

Губернатор региона Андрей Воробьев запустил масштабный проект Единой школьной лиги Московской области в 2024 году. В новом сезоне более 50 тысяч школьников из Подмосковья смогут принять в ней участие.

Первые игры стартуют 30 сентября. Торжественное открытие Химкинской школьной лиги состоится в баскетбольном центре «Химки» в 12:00. В программе: парад команд, представление участников, напутственные речи почетных гостей, выступление баскетбольных фристайлеров и первые матчи.