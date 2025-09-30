Новый сезон чемпионата по бобслею и скелетону начался в Московской области

В Подмосковье прошли чемпионат и первенство области по бобслею и скелетону, которые открыли новый зимний сезон 2025–2026 годов. В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены региона.

В мужских «двойках» победили Павел Травкин и Александр Ефимов, а в «четверках» лучшими стали Ростислав Гайтюкевич, Алексей Лаптев, Павел Травкин и Александр Ефимов. Среди женских экипажей первое место заняли Нина Клименко и Снежана Трофимец. ​

«Успешно открыли зимний сезон по бобслею и скелетону. Первый соревновательный день был посвящен детским стартам. И именно от первенства мы получили мощный заряд положительных эмоций, именно такими мероприятиями и надо развивать спорт», — прокомментировала старт сезона президент региональной федерации бобслея и скелетона Анна Макарова.

Вместе с чемпионатом прошел спортивный фестиваль для детей и подростков. Юные гости посетили экскурсию по комплексу «Парамоново», поучаствовали в мастер-классах, смогли познакомиться с бобами и санями, а также прокатиться в них. В завершение праздника состоялось вручение подарков и автограф-сессия с известными спортсменами.

Соревнования проходили с 27 по 29 сентября в комплексе «Парамоново» и стали частью государственной программы «Спорт России».