Новый сервис по поиску работы запустят в Подмосковье

В Ленинском округе прошла встреча бизнеса с заместителем председателя правительства Подмосковья — министром инвестиций, промышленности и науки Екатериной Зиновьевой. На мероприятии собрались около 30 компаний, представители банков, региональной и местной власти, а главной темой стали вопросы трудоустройства и подготовки кадров.

«Подмосковный Мининвест уже разрабатывает специальную платформу „Кадры“ для поиска работы, где региональные компании смогут размещать свои вакансии, а учебные заведения — программы обучения. Новый цифровой сервис позволит не только находить новых специалистов, но и обеспечит информационный доступ к программам переподготовки и повышения квалификации», — заявила Зиновьева.

По ее словам, сервис будет бесплатным. Также она напомнила, что в Подмосковье уже ведется работа по налаживанию сотрудничества между учебными заведениями и предприятиями. Так, действует программа «Кадры для импортозамещения» и федеральный проект «Профессионалитет».

Напомним, что интерес к подготовке кадров проявляют разные компании и технопарки. В их числе ОЭЗ «Дубна», холдинг «Строительный Альянс», а также производитель сыра «Рота-Рост».