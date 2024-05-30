Новый сервис «ГосQR» появился в МФЦ Солнечногорска

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Новый сервис «ГосQR» автоматически передает данные из цифрового профиля заявителя на портале «Госуслуг» в информационную систему МФЦ. Пилотный проект уже стартовал в многофункциональных центрах трех городских округов, в том числе и Солнечногорска.

Чтобы воспользоваться сервисом «ГосQR», необходимо авторизоваться в мобильном приложении «Госуслуги», затем с помощью «Госскана» отсканировать QR-код, который предоставят в МФЦ и дать согласие на использование данных.

«Работу наших многофункциональных центров регулярно совершенствуем. Уверена, что большинство наших солнечногорцев оценит и новый сервис „ГосQR“, с помощью которого значительно уменьшится время приема, так и вероятность возникновения ошибок при заполнении документов сводится к нулю», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Елена Татарчук.

Уже в июне сервис «ГосQR» будет доступен во всех МФЦ региона.

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