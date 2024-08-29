Новый резидент построит производство изделий для авиационной отрасли в Дубне

Компания «ТехРесурс» построит лабораторный комплекс по производству изделий для авиационной отрасли в особой экономической зоне «Дубна». Инвестиции в проект составят 300 миллионов рублей.

«ТехРесурс» планирует наладить разработку, производство, реализацию и сервисное обслуживание деталей, сборочных единиц и крепежных изделий для летательных аппаратов, в том числе щеток стеклоочистителей и деталей фюзеляжа. Компания построит на левобережном участке в экономической зоне в «Дубне» комплекс площадью более 2800 квадратных метров, тем самым создаст более 50 высококвалифицированных рабочих мест.

Отметим, ООО «ТехРесурс» работает в авиационной отрасли с 2017 года. Она изготавливает составные части, а также осуществляет сервисное обслуживание летательных аппаратов. Предприятие работает на рынке метизной продукции и крепежных изделий из углеродистых, легированных, нержавеющих и жаропрочных сталей, цветных металлов. Детали устанавливают на самолеты, вертолеты, космические аппараты, наземную технику, морской, речной и железнодорожный транспорт, авиадвигатели и вспомогательные силовые установки.

На территории особой экономической зоны «Дубна» работают несколько предприятий, занятых в области авиастроения. Первую очередь лабораторно-производственного комплекса планируют построить к концу следующего года. Полностью он будет реализован в 2026 году.

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