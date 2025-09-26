Новый рентгенодиагностический кабинет открыли в Балашихе

В филиале № 3 Балашихинской больницы, расположенном в микрорайоне Железнодорожный, начал работу современный рентгенодиагностический кабинет. Новый кабинет предназначен для приема пациентов отделения неотложной травматологии и ортопедии по полису обязательного медицинского страхования.

В кабинете установлен цифровой рентген-аппарат «Р-500"Дуограф» с двумя рабочими местами. Современное оборудование позволяет получать высококачественные рентгеновские изображения при минимальной лучевой нагрузке, что значительно повышает безопасность процедуры для пациентов. Благодаря новому аппарату специалисты смогут проводить дополнительно до пяти тысяч исследований ежегодно.

«На этом аппарате мы можем проводить все виды классического рентгена. Все исследования выполняются с минимальной лучевой нагрузкой. Кроме того, сокращается время на обследование пациента», — отметила заведующая рентгенологическим отделением Балашихинской больницы Лариса Крехова.

Кабинет будет работать круглосуточно, что позволит проводить обследование до 100 человек в сутки. Перед установкой оборудования в помещении был проведен капитальный ремонт: смонтирована индивидуальная приточно-вытяжная вентиляция, установлена противопожарная сигнализация, заменены окна, что создало комфортные и безопасные условия для пациентов и медперсонала.

Открытие нового рентгенодиагностического кабинета стало важным этапом в развитии медицинской инфраструктуры Балашихи. С начала 2025 года в медицинских учреждениях города уже введено в эксплуатацию семь единиц тяжелой медицинской техники, включая компьютерный томограф, флюорограф и рентген-оборудование.

Все обновления и оснащение кабинетов проходят в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья», направленной на повышение качества и доступности медицинской помощи в Московской области.