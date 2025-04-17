Новый рентгенкабинет открыли в Подольской областной клинической больнице

В Подольске, в микрорайоне Климовск, на базе ОСП № 5 областной клинической больницы начал работу новый рентгеновский кабинет. В учреждении установили современный отечественный цифровой рентген-аппарат «Дуограф Р500», оснащенный скопической системой.

Заведующий рентгеновским отделением Юрий Пивкин отметил, что новое оборудование значительно расширяет возможности диагностики и позволит врачам проводить более точные и информативные исследования.

Аппарат обеспечивает рентгенографическое обследование всех частей тела пациентов, независимо от их состояния, а также поддерживает функции панорамной съемки и мультиэнергетических исследований, что делает диагностику еще более эффективной.