Новый рентгенкабинет открыли в Подольской областной клинической больнице

В Подольске, в микрорайоне Климовск, на базе ОСП № 5 областной клинической больницы начал работу новый рентгеновский кабинет. В учреждении установили современный отечественный цифровой рентген-аппарат «Дуограф Р500», оснащенный скопической системой.
Заведующий рентгеновским отделением Юрий Пивкин отметил, что новое оборудование значительно расширяет возможности диагностики и позволит врачам проводить более точные и информативные исследования.
Аппарат обеспечивает рентгенографическое обследование всех частей тела пациентов, независимо от их состояния, а также поддерживает функции панорамной съемки и мультиэнергетических исследований, что делает диагностику еще более эффективной.
Напомним, в этом году в Подольске планируется открытие еще двух рентгеновских кабинетов — на улице Кирова, 27, и в микрорайоне Шепчинки.
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