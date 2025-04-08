Новый рентгенкабинет открыли в отделении больницы в Подольске

Современный рентгеновский кабинет появился в обособленном структурном подразделении № 3 Подольской областной клинической больницы в микрорайоне Шепчинки. В него установили аппарат отечественного производства.

В отделении появился цифровой аппарат «Дуограф Р-500». Его произвели в России.

На оборудовании будут проводить все виды рентгенографических исследований и линейной томографии. На нем можно выполнять послойные снимки органов.

При этом доза облучения снижена в 10 раз, если сравнить с аналогичными аппаратами. Но качество картинки остается высоким. Кабинет будет работать в две смены.

«Новое оборудование закупили по поручению губернатора региона Московской области Андрея Воробьева в рамках нацпроекта „Продолжительная и активная жизнь“. Оно значительно расширяет диагностические возможности, особенно для пациентов гастроэнтерологического и ревматологического профиля, а также хирургии поджелудочной железы», — отметил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.