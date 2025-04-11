Сегодня 09:50 Новый рентген-аппарат заработал в отделении больницы в Подольске 0 0 0 Фото: 360.ru Подмосковье

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В рентген-кабинете Гастроэнтерологического центра Подольской городской клинической больницы № 3 в микрорайоне Шепчинки установили диагностический стационарный комплекс «Р-500 Дуограф». Новое оборудование закупили по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Главными характеристиками цифрового оборудования являются минимальное облучение и максимально качественные снимки. Это позволит быстро и точно установить правильный диагноз и подобрать дальнейшую тактику лечения. «Основные преимущества перед аналоговой техникой заключаются в том, что цифровой комплекс является аппаратом высокого разрешения динамических исследований. Мы можем менять параметры снимка непосредственно. Нет процесса проявки, то есть отсутствуют всяческие химикаты», — рассказал заведующий гастроцентром Владимир Логинов.

Современный цифровой аппарат позволит быстро и точно проводить исследования грудной и брюшной полости, конечностей. Он значительно расширяет диагностические возможности, особенно для пациентов гастроэнтерологического и ревматологического профиля, а также хирургии поджелудочной железы. Высокая четкость снимков дает возможность распознавать заболевания на самых ранних стадиях.

Перед установкой оборудования в кабинете был выполнен капитальный ремонт. Установлены рентгенозащитные окна, двери, строители выполнили отделочные работы с использованием качественных материалов. Кабинет будет работать в две смены, чтобы обеспечить потребности как можно большего количества жителей Подольска.