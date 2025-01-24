Новый рекорд мира по сценическому экстриму попробуют установить в Люберцах

Люберцы стали центральной площадкой для установления нового рекорда мира по сценическому экстриму. Мероприятие посвятили 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк уже приступил к тренировкам — за восемь минут спортсмен постарается разрушить или сломать не менее восьми стальных стержней руками диаметром десять миллиметров и длиной 250 миллиметров, а также не менее восьми грелок.
Основная часть подготовки люберецкого Халка пройдет в СК «Триумф», где Агаджанян будет прорабатывать элементы сценического экстрима. Начиная с марта к тренировкам добавятся занятия в бассейне для увеличения силовой выносливости и скоростных показателей.
Преставитель Люберец будет устанавливать рекорд под патриотические треки в рок-жанре. Таким образом спортсмен планирует привить любовь молодежи к отечественной культуре.
Фиксировать рекорд будет Международный союз силового экстрима во главе с Василием Грищенко.
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