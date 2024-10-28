Новый регулируемый светофор установили на улице Сукромке в Мытищах

В городском округе Мытищи появился новый регулируемый светофор. Его установили в районе дома № 38 корпус 2 на улице Сукромке.

Ранее пешеходный переход в этом месте был нерегулируемым. Причем каждый день дорогу здесь переходят множество людей: помимо жилых домов вблизи пешеходного перехода расположены два детских сада, торговый центр и остановка общественного транспорта. Сейчас жители городского округа Мытищи смогут передвигаться на этом участке безопасно.

Не все горожане пока обращают внимание на светофор, новшество еще «приживается», и некоторые жители переходят дорогу на красный свет. Сотрудники Госавтоинспекции призывают людей быть внимательными и осторожными на дороге, пользоваться специально оборудованным пешеходным переходом.

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