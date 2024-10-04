Новый разноуровневый переход через ж/д пути открыли в Серпухове

Движение по новому пешеходному переходу открыли у станции Серпухов. Путепровод длиной 128 метров соединил центральную часть города с микрорайоном имени Ногина, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

«Новый разноуровневый пешеходный переход обеспечил удобный выход более 15 тысяч жителей микрорайонов Серпухова на ж/д платформу. Переход полностью остеклен, оборудован лестничными сходами и лифтами», — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Алексей Гержик.

В рамках проекта предусмотрен отдельный выход на платформу Серпухов и устройство пешеходной зоны. Эту работу выполнят после демонтажа старого моста.

В Подмосковье продолжается строительство тоннеля к Путилковскому шоссе. Его открытие запланировано на май-июнь 2025 года. Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев написал в своем Telegram-канале.

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