Новый распределительный центр построят в Лыткарине в 2027 году

Компания «Тимоша» готовится приступить к строительству крупного распределительного центра в Лыткарине. Для реализации этого инвестиционного проекта участок земли был передан в аренду без проведения торгов.

Заместитель председателя правительства и министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева отметила важность инвестиционного проекта для региона. Она сообщила, что компания получит земельный участок в аренду в качестве имущественной поддержки, и указала, что объем инвестиций в создание распределительного центра составит один миллиард рублей.

«Плановый срок ввода объекта в эксплуатацию — 2027 год. На предприятии планируется создать 100 рабочих мест», — добавила Зиновьева.

Переданный в аренду участок имеет площадь 4,2 гектара. На этой территории компания намерена построить два корпуса, которые включат как складские, так и административные помещения общей площадью около 19 тысяч квадратных метров.

Согласно соглашению о передаче земли, «Тимоша» сможет выкупить участок по цене, равной 15% его кадастровой стоимости, после выполнения всех обязательств по реализации проекта.

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