Новый путепровод построят у станции «Люберцы-1» в 2028 году

Администрация муниципалитета планирует решить проблему, связанную с тоннелем под железной дорогой на Волковской улице. Из-за ограничения по высоте там постоянно застревают грузовики, поэтому в округе приступили к проектированию путепровода над станцией «Люберцы-1». Строительство планируют завершить в 2028 году.

О строительстве нового путепровода сообщил глава Люберец Владимир Волков.

«При поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева работаем над решением одной из самых острых проблем Люберец — тоннелем под железной дорогой по улице Волковская. Этот прокол доставляет множество неудобств нашим жителям: построенная в начале прошлого века труба предназначалась для пропуска паводковых и ливневых вод. С развитием городской инфраструктуры в трубе организовали проезд автотранспорта. Тоннель имеет ограничение по высоте, из-за чего в нем часто застревают грузовики», — отметил Владимир Волков.

Новую дорогу построят на Проектированном проезде № 4037. Она соединит Инициативную улицу и Октябрьский проезд. На примыкании к нему обустроят одноуровневую кольцевую развязку. Длина четырехполосного сооружения составит 270 метров. Путепровод разгрузит движение на Комсомольском проспекте и станет альтернативой тоннелю.

Масштабный проект будут реализовывать поэтапно. Проектирование завершат в III квартале 2025 года, а строительство — в III квартале 2028 года.

Новая дорога свяжет северную и южную части Люберец, обеспечит дополнительный выезд на Октябрьский проспект и проезд в сторону Москвы и области.

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