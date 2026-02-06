Новый путепровод через железнодорожные пути построят в Люберцах

В Люберцах начали возводить путепровод через железнодорожные пути. Объект соединит улицу Инициативную и Октябрьский проспект.

Работы идут в створе проектируемого проезда № 4037. Сейчас строители устанавливают сваи для фундамента опор и переносят коммуникации.

«Подрядчик работает в две смены, чтобы ускорить строительство. По ночам работы тоже ведутся», — сказал глава округа Владимир Волков.

Проект реализуют при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Длина путепровода составит 270 метров. Он будет иметь четыре полосы — по две в каждом направлении. Это поможет перераспределить транспортные потоки и соединить северную и южную части города.

Открытие рабочего движения запланировано на третий квартал 2027 года. Полностью строительство завершат в третьем квартале 2028 года.