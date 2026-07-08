Новый пункт выдачи льготных лекарств открыли в Солнечногорске

На улице Почтовой, 21, в Солнечногорске начал работу новый пункт выдачи льготных лекарственных препаратов. Он открыт для посетителей с 8:00 до 20:00.

Чтобы получить лекарства, необходимо иметь при себе электронный рецепт от лечащего врача и СНИЛС.

Это уже второй пункт выдачи в городе — первый находится в центральной поликлинике. Жители довольны расположением нового пункта, так как рядом есть автобусная остановка.

«Это значимое событие для наших жителей, которое повышает качество оказания медицинской помощи, доступность обеспечения лекарственными препаратами. Все это удалось реализовать благодаря слаженной работе администрации городского округа, Солнечногорской больницы, Мособлмедсервиса», — сказала заместитель муниципалитета Ирина Тишина.

Председатель комиссии по здравоохранению Общественной палаты Солнечногорска Ольга Воронина посетила аптечный пункт и оценила его комфортность и оснащение лекарствами.

«Помещение самого пункта достаточно комфортно для пациентов. Есть место, где можно отдохнуть, комфортные места ожидания, если действительно образовалась очередь, что особенно важно для людей с ограниченными возможностями здоровья. Организована доступная среда», — отметила Ольга Воронина.

В Солнечногорске можно получить рецепт на льготные лекарства через телемедицину, записавшись в кабинет льготного лекарственного обеспечения. Это позволяет избежать лишних посещений центральной поликлиники.