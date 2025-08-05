Новый птичий репродуктор в Шаховской будет производить 7,5 млн яиц в год

В деревне Пленцино городского округа Шаховская завершили строительство современного комплекса для разведения птицы яичных пород. Новый репродуктивный центр расположился на площади 7,3 тысячи квадратных метров и предназначен для производства яиц.

Комплекс рассчитан на содержание 30 тысяч голов птицы, а его ежегодная производственная мощность — 7,5 миллионов яиц. В его состав входят инкубаторий, карантинное помещение на шесть тысяч птиц, два птичника, склад для хранения яиц и лаборатория, где будут контролировать качество продукции. Объект оборудован собственным водозабором и очистными сооружениями.

Строительство шло под контролем Главгосстройнадзора Московской области. После финальной проверки специалисты выдали заключение о соответствии здания проектной документации. Ожидается, что объект заработает в ближайшее время.