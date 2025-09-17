Новый производственный кластер построят в ОЭЗ «Максимиха» в Домодедове

Компания РВБ построит креативно-производственный кластер «РВБ Долина» в особой экономической зоне «Максимиха», которую развивает группа ВТБ. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

«На территории ОЭЗ „Максимиха“ компания приобрела земельный участок площадью 121 гектар для строительства креативно-производственного кластера в формате Light Industrial — „РВБ Долина“. Кластер станет новой точкой притяжения предпринимателей, для которых будут созданы все условия для запуска, производства и продажи собственных брендов», — прокомментировала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Проект займет более 400 тысяч квадратных метров. Первый этап планируют запустить в 2028 году, а полностью завершить строительство — к 2035 году. Близость к логистическому центру позволит снизить расходы на доставку и быстрее выводить продукцию на рынок.

«РВБ Долина» станет современным комплексом формата Light Industrial с производственными, офисными и креативными пространствами. Здесь появятся студия для создания контента, дизайн-центр, а также социальная и жилая инфраструктура: общежития, магазины, кафе и другие объекты.