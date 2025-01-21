Новый проект управления запустили на производстве стройматериалов в Воскресенске

Инновационная программа управления производством была разработана силами воскресенской компании. Проект базируется исключительно на отечественном программном обеспечении.

Крупный производитель строительных материалов в Воскресенске «ВОЛМА-Воскресенск», активно внедряет принципы цифровой трансформации. Масштабный проект «Цифровой завод» позволит компании укрепить свои конкурентные позиции на рынке, повысить производительность, снизить издержки и улучшить качество продукции.

Управляющий директор предприятия Виталий Абзалимов рассказал, что основным элементом системы является интерактивный дашборд. Это централизованный пульт управления, который в режиме реального времени отображает все ключевые показатели эффективности производства. Экран показывает информацию о работе каждой производственной линии, включая расход ресурсов, производительность, скорость, и прочие параметры.

«Благодаря визуализации данных руководство имеет мгновенный, целостный обзор состояния всего предприятия», — отметил Абзалимов.