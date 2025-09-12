Новый проект для молодых родителей запустили в Мытищах

Клуб «Импульс семьи» предоставит бесплатную поддержку молодым родителям в возрасте от 18 до 35 лет. Участники смогут воспользоваться бесплатными консультациями квалифицированных экспертов, включая педиатра, психолога, логопеда, дефектолога и других специалистов.

Для семей будут проводиться семинары, практические занятия, бесплатные мероприятия и разнообразные мастер-классы. Активных членов клуба вознаградят билетами в театры, музеи, на концерты, выставки и другими приятными призами.

Вступить в Клуб молодых семей можно после регистрации, тогда с участниками свяжется руководитель Татьяна Инчина, которая ответит на все интересующие вопросы.

Молодежный центр «Импульс» — это мультиформатное современное пространство для реализации различных проектов и творческой самореализации, с форумами, мастер-классами, онлайн-проектами, встречами с интересными людьми и многими другими проектами.