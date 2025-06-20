Новый пожарный пирс открыли в подольской деревне Новоселки

Площадку построили, соблюдая все требования: ее забетонировали, а рядом установили информационный знак. Объект имеет большое значение для безопасности деревни и близлежащих населенных пунктов, так как в Новоселках нет центрального водопровода и пожарных гидрантов.

Сотрудники пожарно-спасательной части № 257 ТУ № 14 Государственного казенного учреждения Московской области «Мособлпожспас» протестировали новый пирс, набрав из водоема воду.

Отметим, что в течение 2025 года в городском округе Подольск появятся еще пять таких площадок: в деревнях Валищево, Меньшово, селе Сынково, поселках Подольской МИС и Быково. А в деревне Хряслово соорудят пожарный резервуар.