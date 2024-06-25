Новый пошивочный цех построят в Сергиевом Посаде к 2027 году

Фото: Медиасток.рф

Новое швейное производство появится в Сергиевом Посаде в 2027 году. Компания получила участок для строительства цеха по программе «Земля за один рубль».

По словам заместителя председателя правительства — министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, компания «Силуэт» получила участок на условиях льготной аренды для запуска импортозамещающего проекта.

«Инвестор вложит 20 миллионов рублей в запуск предприятия. Копания планирует наладить производство нательного белья из натуральных и синтетических тканей. На заводе будет создано 10 рабочих мест», — рассказала Зиновьева.

Льготные условия аренды действует в течение трех лет, а в будущем компания сможет выкупить этот участок за 15% от кадастровой стоимости.

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