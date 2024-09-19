Новый порядок выдачи субсидий аграриям заработал в Подмосковье

Новый порядок предоставления субсидий на приобретение сельхозтехники начал действовать в Подмосковье. Эта мера направлена на поддержку аграриев региона.

Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, теперь фермеры смогут купить сельхозтехнику в лизинг, а первый взнос оплатит ведомство, выдав субсидию. Аграриям больше не нужно тратить собственные средства, а потом несколько месяцев ждать их возмещения.

Средства, которые заложены на субсидии, позволят сельхоз работникам покупать технику на сумму порядка 50 миллионов рублей до конца года, а в последующие годы до ста миллионов.

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