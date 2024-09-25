Новый поломоечный пылесос приобрели для школы в Богородском округе
Одной из школ Богородского округа передали поломоечный пылесос. Из-за большой площади здания уборочный аппарат был необходим.
Центр образования «Богородский» получил уборочный аппарат в рамках инициативного бюджетирования. Он легкий, неприхотливый и простой в использовании. Устройство имеет несколько функций и специальный шланг для отвода грязной воды.
Само здание образовательного учреждения совсем новое — несколько лет назад здесь был проведен масштабный капитальный ремонт, в 2022 году школа вновь распахнула свои двери для учащихся.
При передаче оборудования присутствовал депутат Московской областной Думы Марк Черемисов. Педагогический состав и руководство школы поблагодарили депутата за долгожданное приобретение.
Также Марк Черемисов осмотрел новый пищеблок. Столовая на 400 посадочных мест полностью оборудована, установлено современное оснащение.
Напомним, что ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии в регионе еще 40 отремонтированных и 39 новых школ. Он добавил, что в этом году свыше 1,085 миллиона ребят сели за парты, из них 115 тысяч — первоклассники.
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