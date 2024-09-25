Новый поломоечный пылесос приобрели для школы в Богородском округе

Одной из школ Богородского округа передали поломоечный пылесос. Из-за большой площади здания уборочный аппарат был необходим.

Центр образования «Богородский» получил уборочный аппарат в рамках инициативного бюджетирования. Он легкий, неприхотливый и простой в использовании. Устройство имеет несколько функций и специальный шланг для отвода грязной воды.

Само здание образовательного учреждения совсем новое — несколько лет назад здесь был проведен масштабный капитальный ремонт, в 2022 году школа вновь распахнула свои двери для учащихся.

При передаче оборудования присутствовал депутат Московской областной Думы Марк Черемисов. Педагогический состав и руководство школы поблагодарили депутата за долгожданное приобретение.

Также Марк Черемисов осмотрел новый пищеблок. Столовая на 400 посадочных мест полностью оборудована, установлено современное оснащение.