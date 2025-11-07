Новый пеший маршрут здоровья по историческим местам организуют в Подольске

В городском округе до 2030 года сделают маршрут «10 000 шагов» в рамках программы укрепления общественного здоровья. В него включат живописные места, историко-культурные и патриотические памятники, площадку с тренажерами для физических упражнений, оборудованные санитарные зоны.

С населением на маршруте здоровья будут работать специально обученные инструкторы, а подольским предприятиям предложат корпоративные программы укрепления здоровья сотрудников. В их создании примут участие специалисты Подольской областной клинической больницы.

До конца текущего года участниками проекта станут сотрудники АО «Климовский специализированный патронный завод», АО «ЦНИИТОЧМАШ» и МУП «Подольский троллейбус».

Программа будет рассчитана на пять лет. Она станет частью национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что он принял участие в совещании по подготовке кадров для туризма и гостеприимства.