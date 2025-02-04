Новый пешеходный переход появится у ТЦ «Глобус» в Коломне

В Коломне ликвидировали нерегулируемый пешеходный переход на Октябрьской улице. Вместо него «зебру» обустроят на углу у расположенного недалеко торгового центра.

Небезопасный дорожный объект убрали по поручению главы городского округа Коломна Александра Гречищева.

«Мы стремимся создавать не только комфортные, но и безопасные условия для наших жителей. С декабря 2024 по январь 2025 года два человека получили травмы в результате ДТП на пешеходном переходе возле администрации. Самым эффективным методом для обеспечения безопасности в такой ситуации было решение перенести этот пешеходный переход», — прокомментировал Александр Гречищев.

Сотрудники дорожных служб сейчас занимаются демонтажем и монтажем новых дорожных знаков. Все работы они должны закончить до середины февраля.

Ранее мы рассказывали о том, что в Коломне отремонтировали дорожные знаки.