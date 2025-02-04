Дорожные знаки отремонтировали еще в 10 округах Подмосковья

Представители Мосавтодора отремонтировали и заменили поврежденные и выцветшие знаки на 12 региональных дорогах в десяти округах. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Работы провели в Подольске, Коломне, Воскресенске, Луховицах, Можайске, Жуковском, Королеве, Одинцове, Серпухове, а также в деревнях Новосидориха и Лукьяново.

В ведомстве подчеркнули, что отсутствие или повреждение знаков повышает риск аварий, поэтому их ремонт выполняется оперативно. Дорожную сеть проверяют еженедельно, особое внимание уделяют светофорам, ограждениям и освещению. При необходимости специалисты проводят восстановительные работы.