Новый пешеходный переход обустроят в Мытищах до 1 сентября

Пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Совещание с представителями ГИБДД и администрации округа провел исполняющий обязанности главы городского округа Мытищи Олег Сотник. На встрече приняли решение обустроить дополнительный пешеходный переход до 1 сентябя.

Переход организуют от дома № 52 по Новомытищинскому проспекту через проезжую часть в сторону магазина «Пятерочка». Здесь нанесут разметку, установят ограждение с перилами и поставят искусственные ограничители скорости.

Также на участке появятся светофоры типа Т.7. Они оснащены проблесковым желтым светом, который привлекает внимание водителей на нерегулируемых пешеходных переходах.

Работы проведут до 1 сентября. До их завершения сотрудники ГИБДД рекомендуют горожанам соблюдать правила дорожного движения и переходить дорогу по разрешенным пешеходным переходам.

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