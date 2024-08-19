Новый пешеходный переход обустроят у школы № 3 во Фрязине к осени

Глава Фрязино Дмитрий Воробьев провел встречу с жителями, чьи дети учатся в школе № 3. Они рассказали, что подход к учреждению заставлен машинами. Специалисты администрации приняли решение организовать дополнительный переход со стороны улицы Клубной.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев акцентировал внимание на безопасных подходах к общеобразовательным учреждениям во время видеоконференцсвязи с главами округов.

Глава Фрязино Дмитрий Воробьев вместе с коллегами отправился к школе № 3. Там организован пешеходный переход на лежачем полицейском с направленной подсветкой. Однако родители рассказали, что он превращается в парковку, а это противоречит безопасности.

Специалисты «Городского хозяйства» обустроят дополнительный подход к образовательному учреждению со стороны улицы Клубной к началу учебного года. Это позволит избежать скопления машин у ворот школы.

Отметим, что перед 1 сентября проверки проходят во всех организациях образования и культуры.

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