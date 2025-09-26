Новый пешеходный переход оборудуют по просьбе жителей на улице Горького в Королеве

Новый пешеходный переход оборудуют на перекрестке улиц Горького и Пограничников в Королеве по просьбе жителей, которые приняли участие в выездной администрации в Центре культуры и досуга «Болшево». Они отметили, что действующие участки расположены далеко друг от друга, что доставляет неудобства и занимает много времени.

Пешеход обустроят в ближайшие дни по поручению главы Королева Игоря Трифонова. Специалисты определят оптимальное место и завершат все работы в конце октября.

В ближайшее время также приведут в порядок придомовую территорию дома на улице Дзержинского. Коммунальные службы кронируют деревья.

В выездном приеме администрации приняли участие 149 человек. Жители задали вопросы главе округа, его заместителям, депутатам Мособлдумы и городского Совета, руководителям управляющих компаний, а также представителям городских учреждений разных сфер, правоохранительных органов, организаций по поддержке участников СВО и их семей.