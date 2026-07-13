Новый пешеходный мост в Люберцах откроют 15 июля

В Малаховке городского округа Люберцы завершают строительство пешеходного моста через реку Македонку. Рабочее движение по новому переходу планируют открыть 15 июля.

В Малаховке городского округа Люберцы подходит к завершению строительство пешеходного моста через реку Македонку. Ход работ проверил глава муниципалитета Владимир Волков. Протяженность нового моста составляет почти 50 метров.

«Соединить два берега Малаховского озера мостом жители просили Андрея Юрьевича Воробьева. При поддержке губернатора и в рамках народной программы „Единой России“ объект вошел в государственную программу», — отметил Владимир Волков.

На сегодняшний день специалисты полностью смонтировали перильное ограждение. Сейчас ведутся работы по бетонированию консолей и устройству финишного покрытия настила.

Заключительным этапом станет установка декоративных арок. Конструкции уже изготовлены и ожидаются к поставке, их монтаж планируют завершить до конца июля.

После окончания строительства специалисты приступят к благоустройству прилегающей территории. Здесь создадут комфортное пространство для прогулок и отдыха жителей.