Новый пешеходный мост на ж/д станции в Серпухове оснастили лифтами

Три грузопассажирских лифта установили для нового пешеходного моста на железнодорожном вокзале Серпухова. Лифты спроектированы и изготовлены на Серпуховском лифтостроительном заводе.

Грузоподъемность каждого лифта — одна тонна, он вмещает до 14 человек. Они будут работать круглосуточно, обслуживая инвалидов, родителей с колясками и пассажиров с крупным багажом. Сейчас ведутся пуско-наладочные работы.

«Мы постарались изготовить лифты для железнодорожного моста в сжатые сроки, соблюдая при этом строгие современные требования безопасности, надежности и комфорта», — рассказал управляющий Серпуховским лифтостроительным заводом Леонид Черноног.

Новый мост будет отвечать по всем современным стандартам. Его длина через железнодорожные пути составит 128 метров, а ширина — четыре метра.

Строительство нового переходного моста ведется по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».

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