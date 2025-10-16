Новый педиатр пополнил штат детской поликлиники в Шатуре

Молодой специалист Елизавета Пилуй 1 октября приступила к работе в учреждении здравоохранения. В ее обязанности входит не только амбулаторный прием, но и посещение больных на дому, а также патронаж новорожденных.

Елизавета Пилуй нашла вакансию в Шатуре через портал «Работа России», прошла собеседование и в тот же день была принята на должность педиатра в поликлинику № 1. В город она приехала вместе с мужем, аспирантом Курчатовского института, который устроился на работу в лазерный центр.

Летом 2025 года Елизавета Пилуй окончила Белгородский медицинский университет. Поликлиника в Шатуре стала ее первым самостоятельным рабочим местом, поэтому врач не стесняется обращаться за советом к более опытным коллегам.

На участке педиатра зарегистрированы 820 детей. С некоторыми из них доктор уже успела познакомиться. «Пока мне легче работать с ребятами постарше, они могут рассказать, где болит, когда началось это состояние», — поделилась Елизавета Пилуй.

Доктор также интересуется генетикой и в будущем хотела бы пройти обучение по этой специализации.