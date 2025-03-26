Новый отдел по работе с персоналом открыли в Балашихинской больнице

Специализированный отдел, задача которого заключается в комплексной работе с медицинским персоналом, открылся в Балашихинской больнице. Об этом рассказала главный врач учреждения Наталья Алимова в интервью телеканалу «360 Балашиха».

Новый отдел сосредоточится на поиске и подборе квалифицированных специалистов, необходимых для эффективной работы больницы, а также на удержании ценных кадров, развитии корпоративной культуры и внедрении системы наставничества для молодых сотрудников.

Для привлечения будущих медицинских работников сотрудники отдела совместно с профильными заместителями главного врача регулярно участвуют в ярмарках вакансий, ориентированных на студентов медицинских учебных заведений. Эта работа направлена на формирование кадрового резерва и привлечение молодых специалистов в Балашихинскую больницу.

«Те меры социальной поддержки, которые предоставляет Московская область под руководством губернатора Андрея Воробьева, а также те, которые оказывает сам город, сыграют свою роль. Мы найдем специалистов, которые нам нужны», — сказала Наталья Алимова.

Главврач также напомнила о действующих мерах социальной поддержки для медицинских работников, включающих оплату съемного жилья на уровне Московской области и единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей специалистам первичного звена от городского округа, а также приоритетное предоставление мест в детских садах и школах для их детей.

Создание специализированного отдела по работе с персоналом является важным шагом в развитии Балашихинской больницы, направленным на повышение качества оказания медицинской помощи жителям городского округа, а также на формирование сильной корпоративной культуры в медицинской среде и создание благоприятных условий труда для медицинских работников.