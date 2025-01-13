Новый онлайн-сервис для поиска потерявшихся питомцев запустили в Подмосковье

Сервис по поиску потерявшихся питомцев запустили на региональном портале госуслуг Московской области. В систему можно загружать фотографии найденных собак и кошек, а также размещать там объявления о пропаже животных.

Сервис поможет владельцам разместить фото пропавшего питомца, а нейросеть подберет подходящие объявления о найденных животных.

«Платформа обеспечивает удобный и практичный способ размещения объявлений и использует мощь искусственного интеллекта для быстрого поиска совпадений среди всех доступных объявлений. Благодаря этому шансы на воссоединение с любимцем значительно увеличиваются», — отметил главный государственный ветеринарный инспектор Московской области Сергей Новиков.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области добавили, что сервис проинформирует пользователей о новых совпадениях по их публикациям и уведомит о необходимости удалить или отредактировать объявления после истечении срока размещения, который составляет 30 дней.

Новая платформа поможет жителям Подмосковья сообщать о найденных на улицах питомцах, а хозяевам — находить их.