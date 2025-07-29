Новый офис МосОблЕИРЦ открыли в Королеве

В Королеве открылся новый, просторный клиентский офис информационно-расчетного центра, расположенный в центральном районе города по адресу улица Исаева, 11, неподалеку от железнодорожной станции и автобусных остановок. Торжественное открытие посетил глава города Игорь Трифонов.

Этот офис стал самым крупным в Королеве: здесь организованы 17 окон для приема граждан, где можно получить консультации по начислениям за жилищно-коммунальные услуги и электроэнергию, заказать поверку или замену счетчиков воды и отопления, а также зарегистрировать личный кабинет вместе с сотрудниками. В приоритете — оперативное и комфортное обслуживание клиентов.

Зона ожидания рассчитана более чем на 50 человек и оснащена электронной системой очереди. Для удобства посетителей, которые предпочитают не стоять в очереди, установлены терминалы самообслуживания, позволяющие оплачивать услуги и передавать показания приборов учета.