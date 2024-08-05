Новый образовательный центр «Лидер» откроется в Красногорске к 1 сентября

Новый образовательный центр «Лидер» появился в Красногорске. Образовательное учреждение примет учащихся уже 1 сентября. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

«Воспитательно-образовательный комплекс „Лидер“ будет включать в себя блок учебных и общешкольных помещений, блок детского сада и палисадик. Будут и классы с углубленным изучением предметов: математики в 5 и 7 классах, „социально-экономический“ и „химико-биологический“ в 10 и 11 классах», — сообщила директор образовательного комплекса Светлана Сидорина.

Согласно проекту, здание состоит из двух блоков — детского сада на 150 мест и школьного блока для 900 учеников. Для младших ребят обустроят все необходимое: групповые, спальни, музыкальный и физкультурный залы. В школьном блоке разместятся учебные классы и лаборатории, помещения для групп продленного дня, актовый и спортивный залы и многое другое.

Прилегающую территорию также благоустроят. По словам заместителя министра строительного комплекса региона Тимура Магомедова, всего в Московской области к 1 сентября готовится к открытию 31 объект образования.

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