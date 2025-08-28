Новый образовательный комплекс откроют в Дзержинском 1 сентября

Новый воспитательно-образовательный комплекс «Успех» на Угрешской улице откроют в Дзержинском 1 сентября. Здесь расположатся школа на 1100 учеников и детский сад на 100 воспитанников.

В комплексе обустроят актовый зал на 350 мест, два спортивных зала, просторную столовую, а также помещения для занятий творчеством. На прилегающей территории оборудовали игровые и спортивные площадки, а также проезды и тротуары.

«В настоящее время завершается монтаж оборудования сцены и мебели в учебных кабинетах, установка технологического оборудования. Проводится клининг помещений, уборка и вывоз строительного мусора. Остались последние штрихи — и эта красивая, долгожданная школа в День знаний примет учеников», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Здесь запустят математические классы, кружки дополнительного образования и предпрофессиональной подготовки в рамках проекта «Школа полного дня». Партнерами станут ведущие вузы страны, в том числе МПГУ и РНИМУ им. Пирогова.

В штат трудоустроили профессиональных педагогов, а также четырех кандидатов наук и одного заслуженного работника образования России.