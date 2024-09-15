Новый образовательный кластер открыли в техникуме имени Гагарина в Люберцах

В техникуме Люберец появился новый образовательный кластер по направлению «Машиностроение и авиастроение». В нем дети будут обучаться разрабатывать БПЛА.

Студенты техникума имени Ю. А. Гагарина в Люберцах смогут получать знания в новом образовательно-производственном кластере. Его направление связано с машиностроением и авиастроением.

Новую площадку посетил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

«В апреле образовательное учреждение стало победителем конкурса Минпросвещения РФ и обладателем гранта в размере 100 миллионов рублей. В рамках федерального проекта „Профессионалитет“ на эти средства оснащены шесть высокотехнологичных образовательно-производственных участков по отрасли „Авиастроение“», — прокомментировал Владимир Волков.

Глава муниципалитета также отметил, что в обучении упор сделают на разработку и изготовление беспилотных летательных аппаратов. В том числе потому, что это направление было самым популярным у студентов при поступлении в этом году.

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