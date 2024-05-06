Новый неонатолог пополнил штат больницы в Солнечногорске | 360°

Подмосковье 06 мая 2024, 12:55 Новый неонатолог пополнил штат больницы в Солнечногорске Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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Неонатолог Елена Прокопенко начала работу в Солнечногорской областной больнице. Трудовой стаж специалиста составляет 24 года.

Елена Прокопенко окончила Киргизский медицинский университет по специальности «педиатрия», прошла ординатуру по семейной медицине и специализацию по неонатологии. Ранее доктор работала в Тверском роддоме № 3 в качестве врача-неонатолога. Позже Елена возглавила отделение неонатологии в роддоме № 5 в Твери.

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Доктор сопровождает малыша, начиная с процесса родов и в постродовом периоде, дает рекомендации маме, проводит скрининги новорожденного, консультирует по грудному вскармливанию и проводит первые вакцинации.

«Привлечение новых кадров в Солнечногорскую больницу — одна из приоритетных задач для нашего округа. Отмечу, что для медицинских специалистов действуют как региональные, так и муниципальные меры поддержки: компенсационные выплаты за аренду жилья и оплату проезда, участие в региональных программах „Социальная ипотека“, „Земский доктор“ и „Приведи друга“, „Социальная ипотека“, выделение земельных участков», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Марина Маннапова.

В Солнечногорской больнице роддом второго уровня. В отделении имеется три реанимационные койки для новорожденных со всем новейшим оборудованием, включая аппарат искусственной вентиляции легких, электрокардиограф и специальные мониторы для контроля показателей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев посетил капитально отремонтированный медколледж в Дмитрове.

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